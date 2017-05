Melanie Müller ist endlich schwanger!

Sechs Jahre lang haben Melanie Müller und ihr Mann Mike versucht schwanger zu werden. Es hat einfach nicht geklappt. Jetzt verkündet sie endlich die wunderbaren Neuigkeiten! Melanie erwartet ihr erstes Kind! "Ich musste vier verschiedene Tests machen, bis ich glauben konnte, dass unser Traum doch wahr wird", schwärmt sie gegenüber "Closer".

Melanie Müller: "Ich bin schwanger!"

Gegenüber RTL lässt die Blondine endlich die Bombe platzen. Doch gut geht es ihr nicht. "Ich bin schwanger, mir gehts beschissen", erklärt sie im Interview. Das Problem: Kopfschmerzen, Übelkeit am Morgen, Gereiztheit und Unwohlsein. Trotzdem, die Freude über die Baby-News lässt die Symptome schnell in den Hintergrund geraten. Denn Melanie und Mike könnten nicht glücklicher sein! "Ich bin überglücklich und auch froh, es euch erzählen zu können. Bislang wissen nur meine Familie und mein Management bescheid. Mike und ich werden Eltern. Es fühlt sich noch immer komisch an, das auszusprechen - aber ich sage es einfach so gerne", so Melanie Müller.

Melanie Müller litt sehr unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch

Sechs Jahre lang versuchten Melanie Müller und Mike schwanger zu werden. Vergeblich. Die Ballermann-Sängerin litt extrem unter der Situation. Im TV weinte sie bittere Tränen, weil sie Angst hatte unfruchtbar zu sein. "Bei mir wurde HPV diagnostiziert", gibt sie zu. "Wenn man wirklich die Diagnose bekommt, dass man keine Kinder bekommen kann, das ist am Anfang sicher ein ziemlicher Schock. Für meinen Mann wäre das jetzt nicht schlimm, er würde mich deswegen nicht verlassen. Aber es ist natürlich hart."

Für eine Adotion waren Melanie Müller und Mike zu alt

Auch an Adoption haben Melnaie und Mike schon gedacht. Doch die Ernüchterung kam schnell. Angeblich sind die beiden zu alt.

Melanie Müller: Sie darf kein Kind adoptieren!

Doch jetzt geht ihr Babywunsch endlich auf natürlichem Weg in Erfüllung! Herzlichen Glückwunsch!