Melanie Müller: Riesen Schock während Konzert

Drama beim Auftritt von Melanie Müller: Während die Ballermann-Sängerin am Samstag bei dem Konzert im Leipziger Shopping-Center "Nova Eventis" auf der Bühne stand, ereigneten sich im Zuschauerraum schockierende Szenen.

Ihre Fans drängelten sich vor der Bühne so eng, dass es extrem gefährlich für die mehr als 9000 Menschen wurde, die am Samstag zu größten Party Mitteldeutschlands in das Center gekommen waren. Es herrschte "Zerquetschungsgefahr", wie der Veranstalter es in der SMS an Melanies Mann, Mike Blümer, nannte.

"Melanie muss Pause machen, sonst kommen zu viele Leute", so einer der Organisatoren weiter. Sie sollte sogar eine zehnminütige Pause einlegen, damit sich die Lage entspannt, hieß es laut Medienberichten in einer weiteren SMS.

Eine Besucherin: "Verängstigte junge Frauen standen rum und haben geweint"

Wie ernst die Lage tatsächlich war, beschrieb auch eine Besucherin auch später auf Facebook: "Verängstigte junge Frauen standen rum und haben geweint, weil es so voll war!“

Das Centermanagement leitete die Massen über die Gänge an Melanies Bühne vorbei, um eine größere Katastrophe zu verhindern.