Melanie MÃ¼ller: Schock-Statement zur Schwangerschaft!

Acht Jahre lang hat Melanie Müller versucht schwanger zu werden. Eine schwere Zeit für die TV-Blondine. Nun hat es endlich geklappt und sie und Mann Mike sind schon bald zu dritt. Doch obwohl sich Melanie Müller nichts sehnlicher als ein Baby gewünscht hat, hat sie für ihre Schwangerschaft keine guten Worte übrig.

Melanie Müller: "Ich habe schon jetzt überhaupt keine Lust mehr, schwanger zu sein!“

Im Interview mit "Closer" lässt Melanie Müller die Bombe platzen. „Ich bin einfach nur happy, wenn diese Phase vorbei ist! Frauen, die von einer Schwangerschaft schwärmen, kann ich einfach nicht ernst nehmen", erklärt sie ehrlich. Denn obwohl viele Frauen von ihren Schwangerschaften schwärmen, kann Melanie Müller dem so gar nichts abgewinnen. „Ich bin zwar erst im siebten Monat, aber habe schon jetzt überhaupt keine Lust mehr, schwanger zu sein“, stöhnt sie weiter.

Melanie Müller: „Mir ist ständig übel!"

Wieso Melanie Müller so unglücklich ist? „Mir ist ständig übel und ich rolle mich wie ein Maikäfer aus dem Bett“, verrät sie. Besonders beim Job ist es schwer für sie: „Es ist Hochsommer und hier auf Mallorca auch mal 41 Grad heiß. Ich muss aber arbeiten, damit das Geld reinkommt. Dann stehe ich manchmal zig Stunden am Stück, was sehr belastend ist.“ Melanie Müller kann ihrer Schwangerschaft gar nichts positives abgewinnen. „Alle Leute um einen herum trinken Alkohol, und man selber sitzt mit einem Glas Wasser daneben. Das macht doch keinen Spaß", erklärt sie weiter.

Melanie Müller: „Alles, was danach kommt, werde ich lieben.“

Für viele Frauen mit großem Kinderwunsch sind die Worte von Melanie Müller sicher sehr unverständlich. Aber immerhin räumt die Ex-Bachelor"-Kandidatin ein: „Alles, was danach kommt, werde ich lieben.“