Menderes Bagci: Der Dschungel-König glaubt an Thomas Häßler

Am kommenden Freitag ist es wieder soweit und unsere Promis ziehen in den Dschungel. Menderes Bagci hat einen genauen Blick auf die diesjährigen Kandidaten geworfen und als ehemaliger Dschungelkönig eine erste Einschätzung gewagt.

Auf seiner Facebook-Seite postete er ein Bild von sich und dem ehemaligen DFB-Weltmeister und schreibt dazu: "Wünsche Thomas Häßler viel Glück im Dschungelcamp.“ Ob er wirklich die heiß begehrte Krone an sich reißen wird? "Kicker kommen immer gut an, das haben wir letztes Jahr bei Thorsten Legat gesehen", verrät Menderes gegenüber „Express“.

Auch wenn in diesem Jahr wieder viele tolle Kandidaten in den Dschungel ziehen, so glaubt der DSDS-Kult-Kandidat fest an Häßler: "Mich würde es freuen, wenn er gewinnt!"

Bis zum Start der 11. Staffel müssen wir uns zum Glück ja nicht mehr lange gedulden!