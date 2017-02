Menderes Bagci: Er will nie wieder im TV tanzen!

Oh nein, Menderes-Fans müssen jetzt stark sein!

Im vergangenen Sommer überraschte der DSDS-Kultstar alle mit der Erkenntnis, dass in ihm nicht nur eine musikalische Ader, sondern jede Menge Tanz-Talent steckt.

In der RTL-Show "Dance Dance Dance" legte er mit Tanzpartnerin Aneta Sablik Woche um Woche eine heiße Sohle aufs Parkett und tanzte sich sogar bis auf den zweiten Platz.

Ein mehr als erfolgreicher Ausflug in die Tanz-Welt - bei dem es jedoch in Zukunft bleiben soll!

Denn in einem Interview mit Promiflash stellte Menderes jetzt klar: Weitere Tanz-Auftritte im TV wird es für ihn nicht geben!

"Nee, tanzen würde ich nicht noch mal machen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, das liegt mir nicht so, das gebe ich auch offen zu", erklärte der Ex-Dschungelkönig.

Während man den Sänger in Zukunft also kaum bei "Let's Dance" zu sehen bekommen wird, könnte man in einer anderen Kult-Show da schon bessere Chancen haben - denn wie Menderes weiter verriet, würde er hier sehr gerne teilnehmen:

"Da gibt es ja dieses 'Schlag den Star', das würde mich schon reizen!"

Klingt, als ob der DSDS-Star nach Dschungelcamp und Tanzeinlagen schon die nächste TV-Herausforderung gefunden hätte!