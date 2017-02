Merkwürdig oder cool? Heidi Klum polarisiert mit Instagram-Foto

Huch, irgendwas stimmt hier doch nicht...

Eigentlich ist es für die Fans kein ungewohnter Anblick, Heidi Klum auch mal spärlich bekleidet zu sehen. Doch mit ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss sorgt die Model-Mama für geteilte Meinungen.

Für ihr Sonnenbad rollte die 43-Jährige ihr T-Shirt hoch und ließ die Hose bis zu den Fußknöcheln herunter. Auch die Schuhe ließ sie dabei an. „Zieh die Hose richtig aus, das schaut komisch aus“, merkt ein verwirrter Fan an. Und auch anderen Followern missfällt der Anblick: „Sieht sehr billig aus. Sorry, Heidi, aber das passt gar nicht“.

Andere Fans hingegen scheint das Hosen-Dilemma nicht sonderlich zu stören: „Sie darf machen, was sie will! Wo wären wir denn, wenn jeder über den anderen entscheiden darf?“