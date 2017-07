Messer-Angriff in Hamburg: Ein Toter, mehrere Verletzte

Messer Attacke in Hamburg: Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in einem Supermarkt an der Fuhlsbütteler Straße in Barmbek mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Laut Polizei ist mindestens einer dabei gestorben.

Der Angreifer soll plötzlich mit dem Messer um sich gestochen haben. Nur mit Hilfe eines Großaufgebots der Hamburger Polizei und schwer bewaffneten Einsatzkräften konnte er festgenommen werden. Es soll mehrere Verletzte geben.

Wie viele Menschen verletzt wurden, ist noch unklar

Wie viele es sind, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Den Vorfall selbst bestätigten die Beamten jedoch auf ihrer Twitter-Seite.

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

Auch zu den Hintergründen sei bisher kaum etwas bekannt. Zunächst hieß es, dass der Mann den Supermarkt habe ausrauben wollen und die Passanten auf seiner Flucht mit dem Messer attackierte. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.