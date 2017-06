Mesut Özil zeigt seine neue Liebe - Wer hätte gedacht, dass Mesut Özil noch einmal so offen mit seinem Liebesleben umgehen würde. Außer einigen sehr dosierten Statements zum Beziehungsstatus von ihm und Mandy Capristo, hielt der Fußballer seine Liebschaften stets unter Verschluss. Und so ist auch noch immer nicht 100-prozentig ganz klar, ob er und Mandy überhaupt noch zusammen sind.

Mesut Özil: Jetzt packt er über die Trennung aus!

Nun zeigt er uns die Frau, die offenbar gerade sein Herz erobert hat. Bei dem Kurzvideo, das er in seiner Instagram-Story teilte, bleibt zwar kein Zweifel offen, dass ihr sein Herz gehört, doch leider sehen wir nicht ihr Gesicht. Die junge Frau ist brünett, scheint zierlich und sitzt am Meer. Er verzierte das Video mit einem Herz-Emoji, das sicher nicht dem Meer, sondern der Dame am Ufer galt.

Auf den ersten Blick könnte man glatt vermuten, dass es Mandy Capristo sein könnte, doch ihre Haare sind derzeit wieder etwas heller und ihre Instagram Story, zeigt auch, dass sie sich momentan nicht in südlichen Gefilden am Meer aufhält, wo Mesut Özil sich offenbar grade befindet.