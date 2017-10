Mette Marit: Schockierende Fotos aufgetaucht

Die neusten Bilder von Mette-Marits Sohn schockieren den norwegischen Hof. Zwar ist der 20-Jährige kein offizielles Mitglied des Königshauses, trotzdem wird seine Mutter bei solch einem Anblick nicht begeistert sein.

Marius Borg Hoiby: Norwegens Stief-Prinz ist erwachsen geworden!

Zwei Stiefbruder testen ihre Grenzen aus

Marius Borg Høiby stammt aus der Beziehung Mette Marits mit Morten Borg. Nach dem Beziehungsaus mit Morten wurde Mette durch die Hochzeit mit Kronprinz Haakon zur norwegischen Kronprinzessin. Marius ist allerdings nicht der einzige Sprössling von Morten. Auch das norwegische Model Emanuel Maktabi ist sein Sohn. Somit ist Emanuel Marius Steifbruder. Dass sich die Halbgeschwister verstehen, zeigt der neuste Instagram-Post des Models. Darauf sind beide im Osloer-Nachtleben zu sehen.

⛓ Ein Beitrag geteilt von ємαиυєℓ мαктαвι (@emanuelmaktabi) am 15. Okt 2017 um 9:27 Uhr

Wen will Marius mit dieser Geste erreichen?

Auf dem Foto reckt Marius seinen Mittelfinger in die Kamera. Sein Aussehen ist abgerockt, seine Geste obszön. Will er damit ein Statement gegen seine blaublütigen Verwandten setzten oder gegen seine Ex-Freundin? Seitdem Marius wieder Single ist, zählt er mit Emanuel zu den begehrtesten Junggesellen in Norwegen. Auch der Post wird daran wahrscheinlich nichts ändern...