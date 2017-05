Mette-Marit und Prinz Haakon von Norwegen: Krönung im Sommer?

Gibt es noch in diesem Sommer einen Thronwechsel? Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen soll das Königspaar laut „das neue“ Kronprinz Haakon und seiner Frau Mette-Marit unterbreitet haben, dass sie den Thron übernehmen sollen. Das ist eine ziemliche Überraschung. Schon im Sommer soll die Krönung stattfinden, dann wäre Mette-Marit Königin von Norwegen. Eine Bürgerliche auf dem Thron, das wäre fast eine kleine Sensation. Auch wenn es Mette-Marit am Anfang sicher nicht leicht an der Seite des Prinzen hatte. Das Volk wollte sie erst nicht akzeptieren. Doch im Laufe der Jahre haben sie Mette-Marit lieben gelernt.

Schon im Sommer soll Mette-Marit Königin werden

König Harald V. und Königin Sonja wollen dem Nachwuchs die Krone übergeben, um selbst noch das Leben zu genießen. Das königliche Paar ist der Meinung, Prinz Haakon und Mette-Marit sind bereit für den Thron und wollen nun selbst auf Reisen gehen. Ohne Zwänge und Verpflichtungen einfach die royale Rente genießen Allerdings muss zu der Angelegenheit betont werden, dass es bislang kein öffentliches Statement der Royals dazu gibt, dass Prinz Haakon und Mette-Marit im Sommer 2017 den Thron von Norwegen besteigen werden.