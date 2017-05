"Mia"-Sängerin Mieze Katz ist schwanger

Wundervolle Neuigkeiten von "Mia"-Frontfrau Mieze Katz! Die Blondine erwartet Nachwuchs und die Baby-News hat sie auf besonders lustige Art verkündet!

Mieze Katz verkündet die Baby-News mit einer schwangeren Sichernadel

Bei Facebook postete Mieze Katz zwei Sicherheitsnadeln. Eine davon ist schwanger. "Wir dürfen Euch in so vielen Momenten Eures Lebens unterstützen, anfeuern, begleiten, und jetzt erlebt Ihr mit uns, mit mir, das wohl größte Abenteuer überhaupt. Wortwörtlich schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ein großes, leidenschaftliches, freches, übermütiges, vor Freude fast platzendes, und ein ganz kleines, neugieriges. Eines, das hungrig auf Leben und Liebe ist. Ihr Lieben, es ist genauso wie ihr denkt: Wir werden Eltern. Und wenn ich sage: "Wir", meine ich mich genauso wie Euch, denn auch dieses Wunder werden wir gemeinsam erleben", schreibt Mieze Katz super happy dazu!

Hallo, Ihr lieben Liebenden! Wir dürfen Euch in so vielen Momenten Eures Lebens unterstützen, anfeuern, begleiten, und... Posted by MIA. on Dienstag, 2. Mai 2017

Mieze Katz schweigt sonst über ihr Privatleben

Das Mieze Katz ihre Schwangerschaft so öffentlich teilt, ist eine echte Überraschung! Normalerweise schweigt sie zu hrem Privatleben. Im Oktober 2015 verriet sie immerhin, dass sie in einer glücklichen Beziehung ist. Jetzt krönt diese Liebe auch der erste Nachwuchs.