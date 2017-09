Micaela Schäfer: Nackt-Foto mit Angela Merkel

Wahlkampf-Werbung mal etwas anders. Micaela Schäfer posiert ja gerne nackt für die Kamera. Es gint wohl kaum jemaden, der die Trash-Queen noch nicht ohne Klamotten gesehen hat. Doch mit dem neusten Bild sorgt die 33-Jährige jetzt für viel Aufregung! Sie posiert nackt neben Angela Merkel!

So sexy kann Raute sein Merkel-Raute statt wirtschaftlicher Flaute - Die Ganze Homestory heute Nachmittag Angela Merkel CDU CDU Berlin Posted by Micaela Schäfer on Donnerstag, 21. September 2017

Micaela Schäfer verärgert ihre Fans

Die Brüste nackt, die Scham nur mit der typischen Merkel-Raute verdeckt - so steht Micaela Schäfer neben der Bundeskanzlerin. Und ihre Fans finden das so gar nicht witzig! "Du nervst so mit deinem nackt sein! Und was ist das für ein verhalten sich nackt neben einen Aufsteller der Kanzlerin zu stellen, also bitte! Furchtbar!", "Neben dem Pappschild zu shooten .... naja ich weiß nicht" oder "Voll lächerlich sowas und noch peinlicher geht's ned?",schreiben sie unter das Foto.

Micaela Schäfer: "So sexy kann Raute sein!"

Das Nackt-Foto von Micaela Schäfer an der Seite von Angela Merkel kommt nicht gut an. Das helfen auc Micaelas nette Worte nicht: "So sexy kann Raute sein!"