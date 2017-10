Micaela Schäfer: Sex mit 80 Männern

Micaela zeigt sich wieder freizügig - und dieses Mal auch verbal: Im Gespräch mit Jürgen Milski verrier Schäfer jetzt, dass sei bereits Sex mit circa 80 Männern hatte. "Davon aber bestimmt 70 im Alter von 18 bis 25", so Schäfer weiter.

Skurril sind aber nicht nur Micaela Schäfers Antworten, sondern auch die Szenerie des Interviews. Für seine Sendung "Milski und Bender - Promis ungeschminkt", überfällt Jürgen Milski nachts Promis und plaudert mit ihnen. Am liebsten über intime Details.

So kam es dazu, dass Milski und Schäfer vor laufender Kamera gemeinsam im Bett saßen. Micaela Schäfer trug dabei nur einen Morgenmantel - den sie natürlich offen ließ...

Micaela Schäfer: "Der Durchschnitt ist schlecht"

Genauso offen auch ihre weiteren Aussagen über ihre Männer-Geschichten "Der Durchschnitt ist schlecht, es ist einfach so. Es gibt so viele Männer, die schlecht im Bett sind." Sie habe auch schon häufiger mit Promis geschlafen, so Schäfer, doch auch die seien alle schlecht gewesen.

Und es wurde noch intimer: "Den besten Sex hatte ich mit einem meiner Ex-Freunde", sagte die Nacktschnecke. "Der Sex mit meinem jetzigen Freund ist aber auch richtig gut." Mit dem ist Schäfer immerhin verlobt.