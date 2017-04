Michael Ballhaus: Deutscher Star-Kameramann gestorben

Michael Ballhaus ist tot. Der Deutsche Star-Kameramann starb im Alter von 81 Jahren.

Der litt unter einer schweren, aber kurzen Krankheit, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Michael Ballhaus stand mehr als 40 jahre hinter der Kamera. Er gehörte zu den ganz großen im Filmgeschäft und hat unter anderem mit Rainer Werner Fassbinder, Martin Scorsese, Robert de Niro, Paul Newman oder Leonardo Di Caprio zusammengearbeitet.

Zunächst begann er beim Südwestrundfunk, später war er auch in den USA sehr erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ (1972), „Die Ehe der Maria Braun“ (1979), „Die fabelhaften Baker Boys“ (1989), „Good Fellas“ (1990), „Zeit der Unschuld“ (1993) und „Gangs of New York“ (2002).