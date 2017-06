Michael Nyqvist: Der Schauspieler ist tot

Michael Nyqvist ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

"Mit tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass unser geliebter Michael im Beisein seiner Familie friedlich gestorben ist", so seine Sprecherin Jenny Tversky im Namen der Familie. Bekannt wurde er vor allem durch die "Millennium"-Verfilmungen. Damit wurde er weltweit bekannt und konnte so auch in Hollywood durchstarten.

Michael Nyqvist spielte in großen Hollywood-Produktionen mit, darunter "John Wick" (2014) oder "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011). Auch im Theater war er zu sehen. Offenbar ist er an Krebs erkrankt und hat den Kampf gegen die Krankheit verloren.