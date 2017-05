Michael Parks: Star aus "Kill Bill" stirbt mit 77 - Eine weitere Hollywood-Größe geht von uns. Im Alter von 77 Jahren verstirbt Michael Parks und hinterlässt seine Frau Oriana und seinen Sohn James Parks.

Seit den 60er Jahren sah man ihn immer wieder in TV-Produktionen, ehe er in den 80er Jahren an immer mehr Kinoproduktionen mitwirkte. Heute kennt man ihn vor allem durch seine Rollen in den Filmen von Quentin Tarantino.

Michal und James Parks waren Earl und Edgar McGraw

Als Esteban Vihaio hatte Michael Parks zwar nur eine kleine Rolle im Quentin Tarentino Kultfilm "Kill Bill 2", doch spielte er den gealterten Zuhälter so eindringlich und unangenehm, dass er allen Fans in Erinnerung blieb. Immer wieder tauchte Michael Parks in den Filmen von Tarentino auf und spielte Film übergreifend den Polizisten Earl McGraw. Dieser hatte häufig seinen Sohn Edgar McGraw dabei, der auch von Parks echtem Sohn James Parks verkörpert wurde.

Doch der 1940 geborene Michael Parks feierte auch Erfolge in der Musik. Acht Alben nahm er auf und landete mit "Long Lonesome Highway" einen richtigen Hit.