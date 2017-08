Michael Schumacher: Ein großartiger Tag für seine Familie

Auch, wenn sicher niemand nachempfinden kann, wie Michael Schumachers Familie sich nach seinem tragischen Ski-Unfall fühlt - vielleicht können seine Frau und seine Kinder die Trauer und den Schmerz zumindest heute mal für einen Tag vergessen.

Familie Schumacher: Sie kommen nicht zur Ruhe!

Denn: Am heutigen Mittwoch jährt sich zum 25. Mal der Tag, an dem Michael Schumacher zum ersten Mal den Grand-Prix in Belgien gewann.

Es war Michael Schumachers erster Formel-1-Sieg überhaupt

Es war der erste Formel-1-Sieg von Legende Michael Schumacher. Und dazu verhalf ihm ein ganz besonderer Taktkniff.

Michael Schumacher bei seinem ersten Grand Prix Sieg Getty Images

Zunächst sah es nämlich nicht danach aus, als könnte Schumi dieses Rennen gewinnen: Die Mauer war nur eine Wagenbreite von ihm entfernt, als sein Team-Kollege Martin Brundle an ihm vorbeirauschte.

Das Wetter verhalf Michael Schumacher zum Sieg

Der Regen, der das Rennen zuvor noch begleitet hatte, war vorrüber. Glück für Michael Schumacher: "Ich habe einfach zu spät eingelenkt und war neben der Strecke. Da habe ich gesehen, dass sich auf Martins Reifen schon Blasen gebildet haben", sagte er damals: "Deswegen habe ich absolut den richtigen Moment erwischt, um auf Trockenreifen zu wechseln."

Und das war der entscheidende Kniff: Schumi konnte an seinen Gegnern vorbeiziehen - diese fuhren zu lange mit den falschen Reifen. Glück für die heutige Formel-1-Legende und auch für seine Familie, die sich in diesen schweren Zeiten an den wunderbaren Moment erinnern kann.