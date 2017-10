Michael Schumacher: Emotionales Abschiedsfoto rührt die Fans

Obwohl er seit seinem folgenschweren Skiunfall aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, bleibt Michael Schumacher für die Fans doch unvergessen. Seiner Instagram-Seite folgen schon mehr als 300.000 Menschen, und das neueste Foto, das dort gepostet wurde, sorgt nun für große Rührung.

Michael Schumacher: Diese Fortschritte machen Hoffnung!

Darauf zu sehen: Michael Schumacher vor elf Jahren, der seinem Formel-1-Wagen einen dicken Kuss verpasst. "Ein emotionaler Tag für Michael am 29. Oktober 2006 beim Ferrari-Tag in Monza, mit großen Abschiedsgesten und auch einigen vergossenen Tränen. Michael küsst seinen Ferrari der Saison 2006, den das Team ihm schenkt", heißt es in der Bildbeschreibung.

Ein Beitrag geteilt von Michael Schumacher (@michaelschumacher) am 29. Okt 2017 um 3:55 Uhr

Schumis Fans schwelgen in Erinnerungen

Den Fans geht das Bild sichtlich ans Herz. Schließlich zeigt es ihr Idol so, wie sie es in Erinnerung haben: als leidenschaftlichen Rennfahrer durch und durch. Entsprechend fallen auch die Kommentare aus. "Forever Number 1", "Legend Schumi" oder "Grande Schummy", schreiben Anhänger aus aller Welt. Als Sportler hat Michael Schumacher eben Geschichte geschrieben, und dafür wird er von seinen Fans bis heute gefeiert - auch wenn sein Gesundheitszustand bis heute für Öffentlichkeit ein Rätsel bleibt...