Michael Schumacher: GroÃŸe VerÃ¤nderungen fÃ¼r die Familie

Nur noch ein paar Tage, dann wird ihr Sohn am 22. März 18 Jahre alt. Für Corinna Schumacher ist dieses Datum sicher mit gemischten Gefühlen verbunden, denn dann kann ihr Mick eigene Entscheidungen treffen. Eine Mutter empfindet solche Zeiten oft als schwer. Gerade Mick ist ein Sohn, der Herausforderungen liebt. Wie Papa Michael Schumacher (48) will er im Motorsport hoch hinaus. „Mein Ziel ist, ein kompletter Rennfahrer werden“, sagt er. Risiken nimmt er in Kauf: Im Juni 2016 kam er bei einem Massen-Crash in Oschersleben nur knapp einer Katastrophe davon.

Auch Gina Maria liebt das Risiko



Und Corinnas zweites Kind? Tochter Gina Maria (20) steht ihr sehr nah, aber auch sie mag den Nervenkitzel. Sie ist Jugend-Weltmeisterin in der Reitdisziplin „Reining“, bei der Stürze nicht selten sind. Corinna Schumacher steht also wieder eine schwere Prüfung bevor. Die Kinder, die sie liebt, loszulassen. Dazu gehört Vertrauen. Corinna hat es und stellt sich anderen Aufgaben: Für ihren Michael wächst sie über sich hinaus. Seit seinem Unfall 2013 pflegt sie ihn liebevoll.



Wachsam achtet sie darauf, dass „Schumi“ in Ruhe gelassen wird.



Und sie schaut nach vorne. So baute Corinna nebenbei in Givrins (Schweiz) eines der modernsten Reitsport-Zentren auf. Dort trainiert auch Gina Maria. Und Mick soll regelmäßig vorbeischauen. Corinna möchte gerade in diesen schweren Zeiten die Familie zusammenhalten. Corinna Schumacher hat eine schwere Bürde zu tragen. Wie sie damit umgeht, ist bewundernswert.