Michael Schumacher: Ist der Druck für seine Kinder zu groß?

Die Erwartungen an ihn sind riesig! Mick Schumacher (18) eifert seinem Vater Michael (48) nach, spricht offen über seine Formel-1-Pläne und sein großes Idol: seinen Papa! Kein Wunder, dass der Druck auf den Teenager kontinuierlich wächst. Und auch seine Schwester Gina-Maria (20) gerät mehr und mehr in den öffentlichen Fokus. Die 20-Jährige tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter Corinna Schumacher (48), verfolgt ganz ähnliche Ziele wie die passionierte Westernreiterin. Doch halten die Schumi-Sprösslinge den hohen Erwartungen auf Dauer stand?

Sieht man Mick Schumacher in seinen Formel-3-Boliden einsteigen, werden unweigerlich Erinnerungen wach. An seinen berühmten Papa Michael. An große Triumphe und emotionale Siegesfeiern! „Mein Vater ist mein Vorbild. Er ist der Beste, mein Idol“, erklärte Mick kürzlich in einem Interview – und ließ keinen Zweifel daran, dass er dieselben großen Hoffnungen im Rennsport hegt wie einst sein Vater. „Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden. Das will jeder Rennfahrer, denke ich“, so der Schumi-Spross, der gerade sein Formel-3-Debüt feierte. Zahllose Fans drücken ihm dabei die Daumen, verfolgen akribisch seinen Werdegang. „Wir glauben an dich, Mick. Mach deinen Vater stolz“, schreiben sie auf seinem Facebook-Profil – und erhöhen damit unweigerlich den Druck, der auf dem jungen Talent lastet.

„Mick ist nicht der Typ, der sich in einen Rennwagen setzt und von Beginn an unfassbar schnell ist“, unkte jüngst Frits van Amersfoort, bei dessen Team Mick Schumacher zunächst in der Formel 4 fuhr. Und auch der amtierende Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (31) betrachtet den Rummel um Michaels Sohn mit Sorge: „Ich habe irgendwo gelesen, er sei Favorit auf den Titel. Dabei ist er erst in seinem ersten Jahr. Wenn jetzt schon so was geschrieben wird, kann

er nur enttäuschen.“



Für Mick müssen solche Diskussionen schwer zu ertragen sein

Zerbricht der junge Rennfahrer womöglich an den Erwartungen? „Der Rummel wird jetzt wahrscheinlich noch ein Stück größer werden. Ich weiß noch nicht wirklich, worauf ich mich einstellen muss. Aber das kommt Stück für Stück“, gestand der 18-Jährige – und arbeitet hart für seinen Erfolg. Sein Vater kann ihn dabei allerdings kaum unterstützen. Michael Schumacher erlitt bei einem Ski-Unfall 2013 ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, kämpft seither um seine Genesung. „(…)

Momentan ist die private Situation so schwierig, dass es leider privat keine Einblicke geben kann“, teilte Managerin Sabine Kehm im Sommer 2016 mit. Und so ist es vor allem an Michaels Ehefrau Corinna, ein Auge auf den Nachwuchs zu haben.

Für Mick und auch für Tochter Gina-Maria da zu sein und die beiden in ihren Wünschen und Hoffnungen zu bestärken.



Denn wie es der Zufall will, hat auch Gina-Maria große Pläne

Die 20-Jährige eifert ihrer Mutter nach, hat sich als talentierte Westernreiterin im Bereich Reining einen Namen gemacht. Vergangenes Jahr gewann die junge Frau bei den FEI European Reining Youth Championships sowohl im Einzel als auch im Team Gold. Und das ausgerechnet auf der CS Ranch (steht für „Corinna Schumacher“) von Mutter Corinna im schweizerischen Givrins. Erfolge wecken auch neue Erwartungen. Und das Interesse am Nachwuchs von Michael Schumacher wird so schnell nicht abebben. Dafür hat der ehemalige Formel-1-Weltmeister zu viele Herzen berührt – und die Menschen mit seinem Schicksal bewegt.

Bleibt zu hoffen, dass seine Kinder lernen, mit dem regen Interesse an ihrer Person umzugehen. Die kommenden Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre werden zeigen, ob dies gelingt...