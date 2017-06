Michael Schumacher: Lewis Hamilton jagt seinen Rekord!

Michael Schumacher ist und bleibt eine Formel 1-Legende. In seiner Motorsport-Karriere hat der 48-Jährige einen Sieg nach dem anderen geholt. Jetzt könnte Lewis Hamilton schon bald einen seiner Rekorde brechen!

Keine Frage, Formel 1-Fahrer Lewis Hamilton beweist immer wieder sein Können. Zuletzt am vergangenen Sonntag als er mit beeindruckender Lässigkeit den Kanada –GP gewann. Mit dem Sieg hat er zum sechsten Mal in seiner Karriere das Rennen in Montreal für sich entschieden.



Damit ist er ganz nah dran den Rekord, der bisher von Michael Schumacher gehalten wurde, zu egalisieren. Michael Schumacher gewann in seiner Karriere den Kanada-GP insgesamt sieben Mal. Im nächsten Jahr könnte Lewis Hamilton diesen Rekord also brechen!

Am Wochenende holte der Brite zudem seine 65. Pole Position. Bis zu Schumis Rekord mit 68 Pole Positions ist es also auch nicht mehr weit. Wird Lewis Hamilton der neue Rekord-Brecher?

Michael Schumacher: Seine sieben WM-Titel sind wohl unschlagbar

Trotz seiner großen Erfolge, eine Bestleistung wird der 32-Jährige wohl nicht mehr einholen: Michael Schumacher konnte in seiner Formel 1-Zeit sieben Mal den WM-Titel holen! Ein Jahrhundert-Rekord! Lewis Hamilton hat bisher "nur“ drei WM-Titel.

Der Mercedes-Fahrer hat aber auch gar nicht den Anspruch, den Rekord des Deutschen zu brechen. "Ich will so groß werden, wie ich sein kann, das ist nicht definiert durch Rekorde anderer", erklärte er in einem Interview.



Eines ist sicher: Michael Schumacher hat sich ein Denkmal im Motorsport gebaut und bleibt wohl noch lange Zeit der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte!