Michael Schumacher: Mieser Erpresser bedrohte seine Kinder!

Wie furchtbar! Ein Erpresser hat das Leben der beiden Kinder von Michael Schumacher bedroht. Der 25-Jährige hat Corinna Schumacher unter Druck gesetzt, er verlangte 900.000 Euro von der Gattin der Rennfahrerlegende. Via Mail drohte der Lackierer aus Dettingen an der Ems, Mick und Gina würde etwas passieren, wenn er seine kleine Spende nicht erhalten würde, wie „Bild“ erfahren hat. Er drohte am 14. Februar 2016: „Wenn das Geld bei uns bis 31. März 2016 nicht eingeht, werden Ihre Kinder auf irgendeine Art und Weise verunglücken. In der Formel 4 passieren sehr viele Unfälle.“ Ein klarer Angriff gegen Mick, der in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt. Für den reibungslosen Ablauf übermittelte der Erpresser auch direkt seine Kontodaten an die Ehefrau von Michael Schumacher. Dumm von ihm, gut für Familie Schumacher. Denn durch seine Kontonummer konnte direkt ermittelt werden, wer hinter der Straftat steckt.

Der Schumacher-Erpresser wurde verurteilt

Nun kann die Familie von Michael Schumacher wieder aufatmen, der Erpresser namens Hüseyin B. wurde wegen gewerbsmäßiger Erpressung zu einem Jahr und neun Monate auf Bewährung verurteilt. Dazu kommen 4.500 Euro Strafe, 50 Sozialstunden und eine Therapie. Der Erpresser soll nicht nur das Leben von Mick und Gina Schumacher bedroht haben, parallel soll er zudem eine Stiftung und ein Mietwagen-Unternehmen erpresst haben. Der Erpresser hatte seine Tat gestanden, sein Verteidiger gab zu Protokoll: „Er hatte das geplant, kann sich bis heute aber nicht erklären, warum.“ Der Richter kommentierte die Vorgehensweise des Erpressers: „Um es vorsichtig zu sagen: Die eigene Kontonummer anzugeben ist nicht sinnvoll.“