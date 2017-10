Michael Schumacher: Rührendes Lebenszeichen

Er hat viele Rekorde gebrochen. Mit sieben Weltmeistertiteln ist Michael Schumacher nach wie vor die unangefochtene Nummer 1 in der Formel 1. Auch was den Start von der Pole-Position angeht, war er nicht zu schlagen. Bis jetzt. Nun stieß ihn der Brite Lewis Hamilton (32) vom Thron.

Doch allein diese Tatsache ist nicht die Sensation

Sondern ein Lebenszeichen des 2013 so schwer verunglückten Schumi. „Michael hat immer gesagt, dass Rekorde dazu da sind, gebrochen zu werden“, heißt es in einer Botschaft, die Schumachers ehemaliger Renn-Ingenieur Ross Brawn (62) überbringen durfte. Er hatte sie von Michaels Frau Corinna (48). Endlich! Wie schön! Es war so lange ruhig um unsere Legende.

Michael Schumacher: Diese Fortschritte machen Hoffnung!

Die rührende Glückwunsch-Botschaft trieb nicht nur dem sonst so coolen Hamilton Tränen in die Augen, sondern auch uns. Endlich ein Licht am Ende des Tunnels!