Michael Schumacher: Samuel Koch schürt neue Hoffnung

Sie haben sich vermutlich nie kennengelernt, doch beide teilen ein ähnlich schlimmes Schicksal: Samuel Koch verunglückte vor sieben Jahren in der Live-Show ‚ Wetten, dass..?’ und ist seither querschnittsgelähmt. Um Michael Schumacher scheint es seit seinem Skiunfall 2013 mindestens genauso schlimm zu stehen. Über seinen Gesundheitszustand gibt es zwar so gut wie keine Informationen, allerdings ist die tägliche Betreuung mehrerer Pfleger notwendig.

Im Interview mit Hitradio FFH zeigte Samuel sich jetzt zuversichtlicher denn je – und schenkt damit auch Michael Schumachers Angehörigen Hoffnung. Forscher hätten ihm erzählt, dass es bloß eine Frage der Zeit sei, bis „so ein paar Millimeter Rückenmark“ mit Strom überbrückt werden könnten. „Vielleicht wird irgendwann auch Querschnittslähmung geheilt“, so Samuel voller Hoffnung.

Dass auch Michaels Ehefrau Corinna und die gemeinsamen Kinder viel Vertrauen in die Medizin stecken, bestätigt eine enge Freundin der Familie. „Corinna und die Kinder hoffen bis heute, dass ein medizinisches Wunder geschieht“, so die Vertraute. Wer weiß, vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange bis Mediziner und Forscher ein solches Wunder wahr werden lassen. Samuel Koch und Michael Schumacher wäre es wirklich zu wünschen!