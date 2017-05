Michael Schumacher: Sohn Mick wird TV-Kommentator

Was für tolle Neuigkeiten. Mick Schumacher startet im Moment so richtig durch - und das nicht nur als Rennfahrer. Der 18-Jährige hatte in der Formel 3 gerade seinen ersten Podiumsplatz eingefahren. Er überrascht jetzt auch mit einem neuen Job: Er wird TV-Kommentator.

Mick Schumacher kommentiert im Ersten

Am Wochenende wird Mick Schumacher für das Erste als Kommentator vor der Kamera stehen. Am Wochenende ist der Saisonauftakt am Hockenheimring. Am Sonntag wird Mick Schumacher dafür als Experte kommentieren. Ein Job, der Papa Michael Schumacher sicher extrem stolz macht.

Mick Schumacher: „Mein Vorbild ist mein Papa."

Für Mick Schumacher ist sein Papa sein großes Vorbild! „Mein Vorbild ist mein Papa. Einfach, weil er der Beste ist. Mein Idol“, erklärte er vor Kurzem. Und Mick will in seine Fußstapfen treten. „Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden. Das will jeder Rennfahrer, denke ich“, erklärt er weiter.