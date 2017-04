Michael Schumacher: Traurige Entscheidung seiner Familie

Für viele Fans von Michael Schumacher war es ein Schock, als plötzlich der Schriftzug "#KeepFightingMichael" von den Formel 1-Autos von Mercedes entfernt wurde. Seit dem Unfall des Formel-1-Fahrers zierte das ermutigende Logo die Rennwagen. Jetzt wurde es entfernt. Und wie nun bekannt wurde: Michael Schumachers Familie selbst wollte es so!

Michael Schumacher: Wieso wurde der Schriftzug entfernt

Schon 2016 wurde der Spruch "#KeepFightingMichael" von den Wagen entfernt. Die neuen Autos für 2017 tragen nicht mehr den Genesungswunsch an den Sportler. Mercedes erklärte die Entscheidung damit, "dass man den Weg dafür freimachen will, dass das Motto in Zukunft in anderer Weise genutzt werden kann". Und wie jetzt bekannt wurde: Die Familie von Michael Schumacher wusste nicht nur darüber Bescheid, dass das Logo entfernt wird, sie wollte, dass dieser Schritt gemacht wird!

Michael Schumacher bleibt weiterhin unvergessen

Trotzdem will man die Fans nach dieser Entscheidung beruhigen! Denn "#Keep Fighting" bleibt weiterhin einer wohltätigen Initiative erhalten. Wie Mercedes erklärt, arbeitet das Unternehmen weiter mit Michael Schumachers Familie an gemeinsamen Aktionen, die die Stiftung voranbringen soll.