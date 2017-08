Michael Schumacher: Wundervolle Neuigkeiten für den Formel-1-Star

Es ist eine Neuigkeit, die sicher viele Fans glücklich macht. Ihr Idol Michael Schumacher bekommt eine eigene Ausstellung! Eine große Ehre für den Spitzensportler!

Michael Schumacher: Die Ausstellung eröffnet im April

In Köln wird die private Formel-1-Ausstellung von Michael Schumacher eröffnet - und zwar schon im April 2018. In der Motorworld Köln-Rheinland können sich seine Fans Erinnerungsstücke aus der langen Karriere des siebenfachen Weltmeisters anschauen. Außerdem werden in einem umgebauten Hangar des ehemaligen Flughafens Butzweilerhof auch seine alten Rennwagen ausgetsellt! Wow, für jeden Schumi-Fan ein echter Traum!

Michael Schumacher: Über den Gesundheitszustand ist nichts bekannt

Die Ausstellung macht viele Fans sehr glücklich. Auf Neuigkeiten über seinen Gesundheitszustand müssen sie allerdings verzichten. Ende 2013 verunglückte der Sportstar bei einem Ski-Unfall in den Alpen. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Doch zu seinem Zustand schweigt sein Management.