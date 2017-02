Michael Wendler: Droht ihm und seiner Frau Ärger mit der Justiz?

Schlechte Nachrichten für Michael Wendler und seine Ehefrau Claudia. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat eine Ermittlung gegen die beiden aufgenommen. Wie die „Bild“ berichtet, soll Claudia Norberg noch bevor sie im Mai 2016 die Insolvenz ihrer Firma „CNI Records“ anmeldete, Vermögenswerte der Firma auf ihren Mann überschrieben haben.

Mittlerweile bestätigte Detlef Nowotsch, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Duisburg, die Aufnahme der Ermittlungen gegenüber dem „Express“ und sagte weiter: „Ein Gläubiger, der erfolglos eine Zwangsvollstreckung erwirken wollte, hat Anzeige erstattet. Es geht um Autoren- und Namensrechte, die möglicherweise unrechtmäßig übertragen wurden."

Das sagt Michael Wendler zu der Angelegenheit

Auch Michael Wendler hat via Facebook bereits auf den „Bild“-Bericht reagiert.

So schreibt er unter anderem: "ICH WEISE JEGLICHE VORWÜRFE DER BERICHTERSTATTUNG IN DER BILDZEITUNG (zur Zeit Online) ZURÜCK!!! Ich bin weder INSOLVENT noch Zahlungsunfähig! Mich als "Insolwendler " zu bezeichnen ist absurd und unwahr! Zu den weiteren Vorwürfen; Jeder weiß ,dass ich meine Songs komponiere und selber schreibe ! Meine Frau hat daran keine Rechte - sie hat niemals einen Wendlersong geschrieben! Sie kann mir nichts übereignen was ihr rechtlich nicht gehört und nie gehörte !!! Desweiteren liegen bei mir die älteren Namensrechte von MICHAEL WENDLER ! (Gerichtsurteil Wendler gegen Wendler) Das Patent von meiner Frau war somit unbedeutend und wertlos! Aus diesem Grund wurden dieses aufgegeben und mir zugesprochen!"