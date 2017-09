Michael Wendler: Todes-Angst um seine Familie!

Michael Wendler: Seine Familie ist mitten in der Gefahrenzone von Hurrikan "Irma" - Während sich Texas gerade erst von Hurrikan "Harvey" erholt, muss der US-Bundesstaat Florida bereits vor dem nächsten Sturm zittern. Hurrikan "Irma" rast unaufhaltsam auf das Festland zu. Am Sonntag wird mit verheerenden Winden gerechnet. Mittendrin werden auch Claudia und Adeline Wendler, die Frau und die Tochter von Schlagerstar Michael Wendler, sein.

Er selbst ist derzeit für Konzerte in Deutschland unterwegs und kann in dieser unsicheren Zeit nicht einmal bei seinen Liebsten sein.

"Hallo liebe Fans, einer der stärksten Hurricane mit 300 kmh rast auf meine Heimat Florida zu! Claudia und meine Tochter Adeline haben Angst und zusammen mit ganz Florida große Sorgen, dass es noch schlimmer kommt als beim letzten TEXAS HURRICANE! Bitte betet, dass es gut geht. Drückt die Daumen!

Ich bin in Gedanken Tag und Nacht bei meiner Familie! Und es ist schlimm für mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann", schreibt er auf Facebook.

Bereits in der Karibik hat Hurrikan Irma schwerwiegende Schäden angerichtet. Auch wenn immer noch gehofft wird, dass es anders kommt, wird in Florida bereits evakuiert. Besonders in den südlichen Küstenregionen ist die Evakuierung verpflichtend. Und so flüchten sich die Bewohner weiter ins Landesinnere um dort den Jahrhundert-Hurrkian zu überstehen.