Michelle Hunziker: Diese Frau zerstörte ihre Ehe

Sie ist für eine der schrecklichsten Zeiten in Michelle Hunzikers Leben verantwortlich: Giulia Berghella. Damals überredete sie Michelle zum Beitritt ihrer Sekte und beutete sie dann finanziell aus. Doch nicht nur das: Giulia trichterte ihr auch ein, dass sie ihrer Mutter total egal sei und dass ihr damaliger Ehemann Eros Ramazotti angeblich fremdgehe. Leider mit Erfolg: Michelles Ehe ging in die Brüche und auch zu ihrer Mutter hatte die 40-jährige lange keinen Kontakt mehr.

„Ich fühlte mich als ob ich sterben würde. Es fehlte nicht mehr viel, und ich hätte mein Leben verloren“, erinnert sich Michelle an ihre Zeit in der Sekte zurück. Versammlungen, in denen Teufelsaustreibungen vorgenommen wurde, jagten ihr Todesängste ein. Anfang 2006 schaffte es Michelle sich von Giulia loszulösen.

Jetzt aber der nächste Schock: Offenbar treibt die Sektenanführerin immer noch ihr Unwesen! In einem angeblichen Luxus-Yoga-Resort in Apulien, das Giulia Berghella gemeinsam mit ihrem Sohn Marco betreibt, versucht sie weitere Opfer zu finden. Sie dreht ihren wohlhabenden Gästen Gruppentherapien für viel Geld an, um auch ihnen eine Gehirnwäsche zu verpassen. Michelles größte Sorge ist nun, dass einige ihrer Promi-Kollegen auch auf Giulias fiese Masche hereinfallen könnten.