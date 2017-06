Michelle Hunziker: Doppeltes Baby-Glück

Die Gerüchteküche brodelt: Angeblich soll Michelle Hunziker schon ganz bald wieder Mama. Zumindest machen sie und Ehemann Tomaso kein Geheimnis darum, dass sie sich ein weiteres Kind wünschen.

Drei Töchter hat die Moderatorin bereits. Aurora ist zwar offiziell ausgezogen, wohnt aber zeitweise bei Michelle, Stiefpapa Tomaso Trussardi (33) und ihren Schwestern Sole (3) und Celeste (2). Die Tochter von Eros Ramazzotti (53) ist jetzt 20 – so alt wie Michelle, als sie ihr erstes Baby bekam. „Ich würde gerne Oma werden – aber auch noch mal Mama“, erklärt die schöne Schweizerin. Der Wunsch ist also da: „Es ist noch nicht so weit, aber der Wille zählt. Mein Mann ist immer bereit. Nur: Celeste ist noch klein, und deswegen werden wir vielleicht nächstes Jahr darüber nachdenken.“

Michelle Hunziker: Bis 38 noch ein Baby!

Wie wäre es mit einer Doppelschwangerschaft: Mama und Tochter?

„Das wäre toll. Aber Aurora ist in dieser Hinsicht ganz anders als ich. Ich wollte schon als Kind Mami sein. Aurora ist noch nicht dazu bereit, Mutter zu werden. Und das ist völlig okay.“

Vielleicht ändert sich das bald. Auri, wie Michelle ihre Tochter nennt, ist nämlich über beide Ohren verliebt. Ingenieurs-Student Goffredo Cerza hat sie verzaubert – und ein bisschen auch die Mama. „Er ist ein süßer Junge und liebt sie, das sieht man. Und sie sieht alles rosa. Aurora war noch nie so verliebt.“

Und bis wieder Nachwuchs ansteht, schaut sich Michelle im Internet um, was in Sachen Baby-Welt jetzt so angesagt ist. „Ich liebe eben Kinder und Babys über alles.“