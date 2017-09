Michelle Hunziker: Sensationelle Enthüllung

Sie sang, tanzte und lachte: In der ZDF-Show "Das große Sommer-Hit-Festival" eroberte Michelle Hunziker die Herzen der Zuschauer im Sturm. Was jedoch niemand ahnte: Hinter Michelles Strahlen steckt ein süßes Geheimnis! Und das wurde nun endlich gelüftet! Michelle Hunziker hat es bereits selbst bestätigt.

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video:

Michelle Hunziker bestätigt: "Ich bin wieder schwanger!"

Beruflich läuft es super für Michelle Hunziker

Beim ZDF gilt Michelle Hunziker als Geheimwaffe. Ein Insider enthüllte jetzt, dass man Großes mit ihr vorhabe. Der Plan: Ihre Show soll in Serie gehen, wenn die Quote stimmt – und die stimmt! Mit ihrer fröhlichen Art wirkt sie supersympathisch, versprüht gute Laune – und ist optisch eine Augenweide. Auch ihre Entertainment-Qualitäten sind beachtlich. Sie sang ein Duett mit Al Bano Carrisi (74), plauderte locker mit ihren Promi-Gästen und versorgte die Zuschauer mit Bier! Ein Star zum Anfassen, volksnah und ohne Allüren! Das kommt an beim Publikum! Bereits vor ihrem Einstand ließ sie durchblicken: „Ich habe meinem Manager schon oft gesagt, dass ich Schlager ganz toll finde und in dem Bereich mehr arbeiten möchte. Wenn das ZDF mich fragt, könnte ich mir eine Wiederholung gut vorstellen!“ Na bitte!