Michelle Hunziker: Sie soll wieder schwanger sein!

Drei Töchter hat Michelle Hunziker schon, jetzt soll sie wieder schwanger sein. Und ausgerechnet ihr Mann Tomaso Trussardi soll die süße News ausgeplaudert haben.

Bekommt Michelle Hunziker endlich einen Sohn?

In den italienishcen Medien wird berichtet, dass Tomaso Trussardi seinen Freunden in einem Fitness-Studio erzählt haben soll, dass seine Frau wieder schwanger ist. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht. Doch Michelle Hunziker machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie sich noch ein Kind wünscht. Immer wieder betont de Blondine, dass sie nach drei Töchtern unbedingt noch einen Sohn haben will. "Ich würde gerne noch einmal versuchen, einen Jungen zu bekommen. Wenn‘s ein Mädchen wird, ist es auch super", verriet sie in einem Interview. Ob dieser Wunsch jetzt in Erfüllung geht?

2017 wollte Michelle Hunziker mit der Familienplanung weitermachen

Im Juli 2016 bestätigte Michelle Hunziker, dass sie 2017 mit der Planung um ein Baby weitermachen würde. "Zwei Babys, ein großer Bauch und arbeiten würden mir den allerletzten Rest meiner Energie rauben. Jetzt brauchen ich, mein Körper und meine Seele eine Pause von mindestens einem Jahr", erklärt sie. So lange wollte sie dann aber anscheinend doch nicht warten...