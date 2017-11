Michelle Hunziker: Statement zur Schwangerschaft

Ihr Foto sorgte für das süßeste Gerücht des Monats! Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker wurden vor wenigen Tagen auf einem Spielplatz fotografiert. Beide strahlten bis über beide Ohren und Tomaso hielt seiner schönen Frau sanft die Hand auf dem Bauch. Logisch, dass da die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft hochkochte!

Michelle Hunziker: "Mein Mann meinte, es wäre eine gute Idee."

Jetzt bricht Michelle Hunziker endlich das Schweigen und verrät, ob bei ihr und Tomaso wirklich ein Baby unterwegs ist. Gegenüber "Bild" stellt sie klar: "Mein Mann meinte, es wäre eine gute Idee, die Paparazzi zu veräppeln, indem er seine Hand auf meinen Bauch hält. Schwanger bin ich aber nicht, da ist gar nix!"

Michelle Hunziker ist also nicht schwanger!

Michelle Hunziker und Tomaso wollen noch einen Sohn

Doch was nicht ist, kann ja noch werden! Denn Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich noch einen Sohn wünschen. Und die Blondine gibt zu: "Meine Kinder haben den Weihnachtszettel schon geschrieben. Meine Tochter Sole würde sich so gern ein Brüderchen wünschen!" Und wer weiß, vielleicht geht dieser Wunsch ja ganz bald in Erfüllung!