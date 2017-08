Michelle Hunziker: Über diese Panne kann sie sich richtig freuen

Michelle Hunziker lässt sich die gute Laune nur ungern verderben. Auch Pannen können der strahlenden Moderatorin nichts anhaben.

Sechs Jahre nach ihrer letzten „Wetten, dass...?“-Sendung feierte die 40-Jährige ihr Show-Comeback im ZDF. Dabei lief allerdings nicht alles so, wie ursprünglich geplant. „Sie glauben das vielleicht nicht, aber ich liebe es, wenn in meiner Show etwas schiefgeht“, verrät sie anschließend im Gespräch mit Bild am Sonntag. „Gestern Abend hat einiges nicht funktioniert. Ich war zum Beispiel im Publikum und habe mit den Leuten Bier getrunken, da fiel der Ton aus. Herrlich!"

Nach so vielen Jahren im Business bleibt Hunziker ganz cool, wenn etwas nicht klappt. „Ich reite auf Pannen wie auf einer Welle im Meer“, gesteht sie. Sympathisch!