Michelle Hunziker: Versteckt sie hier Baby Nr. 4?

Das sonst schon strahlende Lächeln von Michelle Hunziker (40) schien bei der Monte-Carlo Gala in Monaco noch strahlender zu sein als sonst. Bei den aktuellen Fotos drängt sich der Verdacht auf, dass das nicht nur an ihrem Gatten Tomaso Trussardi (34) lag, der sie an diesem Abend begleitete.

Michelle Hunziker heizt Babygerüchte an!

Denn in der Körpermitte der sonst so schlanken Dreifach-Mama war trotz figurformender Unterwäsche eine deutliche Wölbung zu erkennen. Versteckt sich unter diesem Bäuchlein etwa Michelles viertes Kind? Denkbar wäre es jedenfalls. Denn erst kürzlich verriet ihre Tochter Aurora (20): „Ich denke, meine Mutter will noch ein Kind.“ Außerdem sagte Michelle schon während ihrer zweiten Schwangerschaft im Jahr 2013: „Wenn es ein Mädchen wird, machen wir gleich noch ein Kind. Ich will einen Sohn.“ Vier Jahre und zwei Kinder später haben sie und ihr Mann noch immer nur Töchter. Es sieht also ganz so aus, als hätten die beiden jetzt ihren nächsten Versuch gestartet.

Die eindeutigen Bilder seht Ihr im Video: