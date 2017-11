Michelle Hunziker: Werden es Zwillinge?

Es gibt Frauen, die ein Geheimnis um ihre Schwangerschaft machen. Und es gibt Michelle Hunziker! Kaum hat sie den Fotografen entdeckt, hält sie stolz drei Finger in die Luft - als Zeichen, dass sie und Ehemann Tomaso ein drittes gemeinsames Kind erwarten? Tomaso hingegen zeigt hingegen sogar vier Finger. Zwei gemeinsame Töchter hat das Paar schon. Werden es also etwa sogar Zwillige? Zwei plus zwei gleich vier...

Michelle Hunziker: Baby-Geständnis - aber mutet sie sich zu viel zu?

Bei einem Ausflug mit Ehemann Tomaso Trussardi und ihren gemeinsamen Töchtern Sole und Celeste in Bergamo zeigte sich die kleine Familie bereits so voller Vorfreude, dass sie dieses Glück mit der ganzen Welt teilen will. Vor allem Tomaso ist völlig aus dem Häuschen. Liebevoll legt er seine Hand auf ihren Bauch. Eine Geste, die mehr sagt als tausend Worte...

Beide wünschen sich einen Sohn. Und dieser Wunsch könnte jetzt endlich in Erfüllung gehen...