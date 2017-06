Schock in Michigan: Polizist von Terrorist niedergestochen!

In den USA hat sich eine brutale Attacke ereignet. An dem Flughafen in Michigan wurde ein Polizist von dem kanadischen Staatsbürger Amor Ftouhi niedergestochen.

Schon wieder ein Anschlag! Diesmal wurde ein Polizist angegriffen, welcher mit einem Messer attackiert wurde.

Die Ermittler gehen bei dem Messerangriff von einem Terroranschlag aus. Zuvor soll er „Allahu Akbar“ gerufen haben. Die Polizei vermutet aber, dass es zu keinem größeren Terrornetzwerk gehört, sondern ein Einzelgänger ist. Da er „Hass auf die Vereinigten Staaten“ habe, hat er die Tat begangen.

Der Mann wurde festgenommen. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr und ist in einem stabilen Zustand. Mittlerweile soll sich der Täter aber kooperativ mit dem FBI zeigen. Ihm wird eine „terroristische Tat“ vorgeworfen und es wurde dem Angreifer ein Anwalt zugewiesen.

