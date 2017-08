Mick Schumacher: Kann er dem schrecklichen Druck standhalten?

Für Mick Schumacher war schon früh klar, dass er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten will. Der 18-Jährige schlüpft Stück für Stück in die Rolle von Michael Schumacher, setzt sich gleichzeitig aber auch einem hohen Druck aus.

Wenn Mick den Formel-1-Wagen seines Vaters fährt und dabei von etlichen Zuschauern live verfolgt wird, wird eine gewisse Leistung von ihm erwartet. Der Name Schumacher gilt immer noch als Aushängeschild. "Mick ist ein wunderbarer Junge", erklärt Schumis Freund Jean Todt, Präsident des Automobil-Weltverbandes. "Ich kann nur alle bitten: Setzt diesen Jungen nicht so sehr unter Druck!" Wie viele andere Freunde füchtet auch er, dass der junge Mann am frühen Ruhm zerbrechen könnte.

Mick zumindest hat seinen Ehrgeiz vorerst etwas gedrosselt. "Man muss für sich selbst herausfinden, wie weit man ist", gesteht er. "Hier darf man sich nicht drängen lassen."