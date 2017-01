Hollywood trauert: Mike Connors ist tot

Schon wieder erschüttert ein Todesfall ganz Hollywood: Mike Connors ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 91 Jahren.

Bisher sind noch keine weiteren Details zu seinem Tod bekannt. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch die Serie „Mannix“. Bevor er Schauspieler wurde, startete er als Basketballspieler durch. In der Serie „Mannix“ erlangte er später in der Rolle als gleichnamiger Ermittler große Berühmtheit.

gettyimages

Mike Connors war auch in unzähligen anderen TV-Produktionen zu sehen – dazu zählen unter anderem die Serien "Tightrope", "Today's FBI", "Crimes of the Century" und "War and Remembrance". Auch für Filme wie "Island in the Sky" und "The Ten Commendments" sowie Sitcoms wie „Two and a half Men“ stand er vor der Kamera.