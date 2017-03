Miley Cyrus: Ist das das erste Braut-Foto?

Es wurde seit einigen Woche spekuliert, ob Miley Cyrus und Liam Hemsworth still und heimlich geheiratet haben. Jetzt postet der Vater der Sängerin ,Billy Ray Cyrus, ein Foto, dass für richtig viel Wirbel sorgt! Zeigt er hier seine Tochetr als Braut?

Miley Cyrus strahlt im weißen Kleid

Bei Twitter postete Bily Ray Cyrus ein Bild von Miley Cyrus, dass sie strahlend in einem weißen Hippie-Kleid zeigt. Und sein Kommentar spricht Bände: "Ich bin so glücklich ... das du glücklich bist!" Besttäigt er mit diesem Bild also die Hochzeit von Miley Cyrus und Liam Hemsworth? Und liefert dazu gleich auch noch das erste Braut-Foto?

Miley Cyrus Fans flippen aus

Die Fans der Sängerin sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen und sind sich sicher: Miley Cyrus hat heimlich geheiratet und Papa Billy liefert den Beweis.

Und was noch ziemlich auffällig ist: Miley Cyrus postet sonst ununterbrochen in den sozialen Netzwerken! Jetzt hat sie sich seit einer Woche völlig bei Instagram und Facebook zurückgezogen. Etwa um die Feierlichkeiten mit ihrer Familie ganz privat zu genießen.

Ein Statement gibt es bisher nicht dazu. Aber das ist sicher nur eine Frage der Zeit...