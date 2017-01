Miley Cyrus schmeißt für Liam Hemsworth eine Drogen-Party

Vor über drei Jahren trennte sich Liam Hemsworth von Miley Cyrus angeblich wegen ihres unreifen Benehmens. Doch so richtig voneinander losgekommen sind die Zwei über all die Jahre nicht. Also setzte Miley alles daran ihr Verhalten zu ändern, um Liam zurück zu erobern. Das hat sie letzten Sommer endlich geschafft und tatsächlich ist die sonst so aufgedrehte Skandal-Miley ungewohnt ruhig geworden.

Doch so ganz schafft sie es eben doch nicht ihre verrückte Seite zu unterdrücken. Also ließ es sich die 24-jährige nicht nehmen ihrem Verlobten eine große Party zum 27. Geburtstag zu schmeißen. Das Motto: Marihuana!

# Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Video am 14. Jan 2017 um 23:12 Uhr

LOL We are Team WAYYY 2 Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Video am 14. Jan 2017 um 21:20 Uhr

Für die Gäste gab es kleine Goodie-Bags mit Marihuana in Form von Kaugummi, Keksen oder Schokolade, die Wände waren mit Bannern dekoriert, die den Schriftzug „Weed!!!“ trugen und jeder der Lust hatte konnte an Joints ziehen. Miley hatte auf der Party ordentlich Spaß wie in ihren vielen Video-Clips und auf Instagram-Fotos unschwer zu erkennen ist. Gut gelaunt posiert sie im Hip-Hop-Outfit und mit Joint im Mund für eines der Fotos. Liam ist auf keinem der Schnappschüsse zu sehen – ob er sich auf seiner Geburtstagsfeier genauso gut amüsiert hat wie seine feierwütige Freundin ist also nicht auszumachen...