Miley Cyrus: Überraschendes Statement - Ist sie schon schwanger?

Huch, Miley Cyrus ist ja gar nicht wiederzuerkennen - und das nicht nur optisch. Sie hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und zwar im positiven Sinne. Ist sie etwa schwanger?

Miley Cyrus gibt ein überraschendes Statement

In einem sehr offenen Interview machte Miley Cyrus nun dieses überraschende Statement! "Ich habe seit drei Wochen kein Gras mehr geraucht. So lange habe ich es noch nie ausgehalten. Ich nehme keine Drogen, ich trinke kein Alkohol, ich bin total clean grade. Das wollte ich schon immer mal sein", gestand sie laut "Enterpress News". Was? Miley Cyrus machte nie ein Geheimins daraus, dass sie gerne viel Gras rauchte. Immer wieder postete sie sich bei Instagram mit Joint und provizierte damit. Wieso nun plötzlich die Abstinenz? Weil sie wirklich schwanger ist?

Seit einigen Monaten ist Miley Cyrus wieder mit ihrer großen Liebe Liam Hemsworth zusammen. Sie trägt sogar wieder ihren Verlobungsring. Beide wirken toal happy.

Auch ihre Haare färbt MIley Cyrus nicht mehr

Und auch optisch würde etwas für eine Schwangerschaft sprechen: Miley färbt sich seit eingen Wochen die Haare nicht mehr blond und hat einen sehr auffälligen Ansatz. Schon im Januar kamen Gerüchte auf, dass Miley und Liam noch in diesem Jahr schwanger werden wollen. Wer weiß, vielleicht hat es ja jetzt schon geklappt...