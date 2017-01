Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Adoptieren sie ein Kind?

Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben große Pläne. Offenbar wollen die beiden ein Kind adoptieren.

Angeblich soll das Paar über eine Adoption nachdenken. Sie sollen oft über eine Familiengründung gesprochen haben, wie ein Insider im „OK!“-Magazin verriet. "Miley denkt an all die Kinder in Not... Sie würde sie am liebsten alle adoptieren", sagt die Quelle.

Aber auch eine Schwangerschaft kommt wohl infrage: "Die beiden sagen sich, wenn sie schwanger wird, großartig, wenn nicht, ist es okay." Am Filmset von "Mit Dir an meiner Seite" trafen sich Miley Cyrus und Liam Hemsworth und verliebten sich ineinander.