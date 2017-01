Milka Loff Fernandes: So heißt Baby Nr.2!

Milka Loff Fernandes: So heißt Baby Nr.2!

Süße Baby-Überraschung: Milka Loff Fernandes ist still und heimlich Mama geworden. Ihr zweites Kind kam bereits am 2. Oktober zur Welt. Das bestätigte die Moderatorin jetzt gegenüber Promiflash. Und auch den Namen und das Geschlecht hat Milka bereits verraten. Ihre Tochter heißt Anna Emilia.

Ein von Milka Loff Fernandes (@milka_loff) gepostetes Foto am 3. Okt 2016 um 12:42 Uhr

Milka Loff Fernandes hat kurz vor der Geburt ihren Papa verloren

Doch so glücklich Milka Loff Fernandes über die Geburt ihres zweiten Kindes ist. Kurz zuvor musste sie einen harte Schicksalsschlag verkraften. Ihr Vater ist nur eine Woche vor der Geburt der Kleinen verstorben. Deswegen hat sie die Geburt auch nicht in der Öffentlichkeit herausposaunt und gefeiert. "Naja, es ist traurig. Eine Woche vorher ist mein Vater gestorben und dann war mir nicht so nach 'Hey, jippiejippie'", erklärt Milka Loff Fernandes.

Und auch wenn der Schmerz über diesen Verlust noch sehr tief sitzt, blickt Milka nach vorne. Und besonders Anna Emilia hilft ihr in dieser schweren Zeit ihr Lächeln wiederzufinden."Die Kleine ist ein Sonnenschein, die macht alles wieder wett, das ist total toll. Das ist natürlich auch super für meine Mutter", so die Moderatorin.

Milka Loff Fernandes hat bereits Tochter Olivia

Für Milka Loff Fernandes ist es übrigens das zweite Kind. Sie wurde im Dezember 2012 Mama der kleinen Olivia. Und die freut sich riesig endlich ein kleines Geschwisterchen zu haben!