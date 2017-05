Milka Loff Fernandes: TV-Comeback!

Milka Loff Fernandes ist zurück! Die ehemalige Viva-Moderatorin feiert ihr überraschendes TV-Comeback.

Ende der 90er Jahre hatte Milka Loff Fernandes ihren großen Durchbruch. Bekannt wurde sie durch die Show „Darüber lacht die Welt“ mit Hape Kerkeling und präsentierte sehr lange die Viva-Show „Interaktiv“.

Milka Loff Fernandes ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Schauspielerin und Sängerin. Unter anderem spielte sie in „Tatort: Fette Krieger“ mit und ergatterte eine Nebenrolle in der ZDF-Krimiserie „Rosa Roth“. Im Jahr 2002 sang sie den Song „Girl 4 A Day“ mit der Gruppe Band ohne Namen, welcher den 18. Platz der deutschen Singlecharts erreichte.

Naked Attraction: In dieser Datingshow geht es nur um die Genitalien

Im Jahr 2003 erhielt sie die Schock-Diagnose „Epilepsie“ und hat sich deshalb vorerst komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bevor sie 2005 für die ARD-Sendung „Studioeins“ wieder vor der Kamera stand.

Milka Loff Fernandes moderiert neue RTL II-Show

Nun feiert Milka Loff Fernandes ihr TV-Comeback und moderiert ab diesem Montag die neue RTL II-Show „Naked Attraction“. In der neuen Datingshow sind alle Kandidaten nackt. Sie präsentieren sich hüllenlos in sechs Boxen und werden Stück für Stück aufgedeckt. Alles, was die Kandidaten haben, um den begehrten Single von sich zu überzeugen, ist ihr Körper. In dem neuen Format geht es um nackte Fakten. „Naked Attraction“ läuft ab diesem Montag immer um 22:15 Uhr bei RTL II.