Milo MoirÃ©: Erlaubt ihr Freund Sex im "Promi Big Brother"-Haus?

Promi Big Brother-Kandidatin Milo Moiré sagt über sich selbst, sie habe bereits mit mehr als 200 Männern geschlafen. Einer davon ist mit Sicherheit ihr Freund Playboy-Fotograf Peter Palm.

In der Beziehung mit der Nacktkünstlerin, die Eier aus ihrer Vagina presst und ohne Klamotten Straßenbahn fährt, musste dieser schon immer damit leben, dass Milo Moiré von anderen Männern angestarrt wird. Aber was sagt er eigentlich dazu, dass sich die Zahl mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" nochmal erheblich erhöht?

Das sagt Milo Moirés Freund zu ihrer "Promi Big Brother"-Teilnahme

„Er ist damit einverstanden. Er hat mir sogar empfohlen, an der Show teilzunehmen. Wir führen seit zwölf Jahren eine offene Beziehung und sind glücklich damit. Wir sind beide keine eifersüchtigen Typen und lassen uns gegenseitig unseren Spaß“, sagte Milo Moiré im Interview mit dem "Berliner Kurier".

"Promi Big Brother": Nackt-Künstlerin Milo Moiré zieht in den TV-Knast!

Eine offene Beziehung also, die offenbar auch Sex mit anderen Männern beinhaltet: „Ich werde dort auch flirten und sexy sein. Die anderen dort können mich ruhig fingern, damit habe ich kein Problem...“, so Milo Moiré vor ihrem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus.

Hat Milo Moiré Sex mit einer Frau aus dem "Promi Big Brother"-Haus?

Obwohl, warum sollten es eigentlich nur andere Männer sein? Erst in der dritten "Promi Big Brother"-Folge drängte sie sich mit Maria Hering und Sarah Knappik in die enge Dusche im TV-Container. Die Frauen versuchten so wohl, das kalte Wasser etwas aufzuheizen. Widererwartend trug Milo Moiré dabei zwar einen Bikini - die Blicke, die sie den anderen beiden Frauen zuwarf, sprachen jedoch Bände...