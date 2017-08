Milo Moiré: Selbstbefriedigung vor den "Promi Big Brother"-Kameras

Sie macht ihrem Ruf als Nacktkünstlerin wirklich alle Ehre: Milo Moiré plaudert bei "Promi Big Brother 2017" nicht nur ganz freizügig über Sex und zeigt nackte Tatsachen - jetzt legte sie auch noch Hand!

Unter dem Liebesentzug im VIP-Container leidet die Schweizerin nämlich am meisten. "Es tut so gut, wenn man Sex hat. Das ist schon ein Grundbedürfnis von mir und das kommt im Moment etwas zu kurz", klagte sie ihren Mitbewohnern jetzt ihr Leid. Ihre Lösung: "Die Alternativen sind Süßigkeiten, Alkohol oder man legt selbst Hand an! Und ich nutze alle drei! Wieso auch nicht!"

Milo Moiré: Masturbations-Skandal bei PBB 2017

Und prompt ließ sie ihren Worten Taten folgen. Unter der Bettdecke waren eindeutige Bewegungen zu erkennen - und dass während Evelyn Burdecki und Willi Herren ebenfalls im Schlafzimmer sind. "Sie hat halt ein bisschen mit sich selber unter der Decke gespielt. Sie hat halt so rumgerieben und so Sachen gemacht so, wie soll ich das sagen... so wie eine Robbe!", beschreibt Evelyn das Erlebnis später im Sprechzimmer.

Die heißen Szenen sind heute bei "Promi Big Brother 2017" zu sehen.