Milo Moiré: Sie rechnet mit Sarah Knappik ab

Beste Freundinnen werden die beiden Damen wohl nicht mehr...

Es ist kein Geheimnis: Noch im "Promi Big Brother"-Container gerieten Nacktkünstlerin Milo Moiré und Model Sarah Knappik so manches Mal aneinander.

Während der Aufenthalt im Sat.1-Knast für letztere schnell beendet war, schaffte es Milo Moiré nach Jens Hilbert auf den zweiten Platz - zurück in der Freiheit zeigte sie sich deswegen jedoch nicht unbedingt versöhnlicher in Bezug auf ihre ehemalige Mitbewohnerin...

Im Interview mit Promiflash rechnete die Nacktkünstlerin jetzt mit Sarah Knappik ab und erklärte:

"Sie hat in einem Moment was gesagt und in einem anderen Moment alles komplett widerlegt."

Alles in allem sei das Verhalten der Blondine nicht authentisch gewesen:

"Sie war total widersprüchlich in dem, was sie gesagt hat, im Vergleich zu dem, was sie getan hat. Das war total wirr und damit hab ich sie oft konfrontiert", so Milo Moiré weiter.

Sie selbst habe im "Promi Big Brother"-Container stets versucht, sich nicht zu verstellen:

"Es gibt welche, die mehr die Show abgezogen haben, wenn die Kameras liefen, die einfach mehr Showprofis sind als ich und sich mehr inszeniert haben."