Milo Ventimiglia: "Gilmore girls"-Jess zeigt sich offiziell mit seiner Freundin - Ausgerechnet einer der heißesten Männer im Serienkosmos machte immer ein riesiges Geheimnis um seinen Beziehungsstatus. Das änderte für die Fans effektiv zwar nichts, aber die Neugier war bei ihm natürlich besonders groß.

Es war bekannt, dass er mit Hayden Panettiere zusammen war und auch, dass zwischen ihm und "Rory Gilmore" Alexis Bledel etwas lief. Seit Jahren jedoch heißt es, mangels weiterer Informationen, dass Milo Ventimiglia Single sei.

Ein Beitrag geteilt von Milo Ventimiglia (@miloventimiglia_foto) am 18. Sep 2017 um 11:51 Uhr

Bei den Emmys sehen wir sie nun zum ersten Mal: Die Frau an seiner Seite! Die dunkelhaarige Schönheit, mit der er Hand in Hand zu den Emmys erschien, heißt Kelly Egarian. Sie arbeitet zu Milos Freude im Marketing und somit nicht direkt im Showbiz. Erst kürzlich klagte er darüber, dass die Beziehungen mit Kolleginnen nicht so erfolgreich gewesen seien. "Nie wieder" würde er eine Kollegin daten. „Wenn man vom Leben umgeworfen wird, ändert das die Perspektive. Man lernt daraus. Man lernt, es besser zu machen. In meinen späten Zwanzigern haben mein Job und meine Beziehungen sehr an mir genagt.“ Heute sieht das bei Milo Ventimiglia offenbar ganz anders aus.